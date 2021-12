Margriet Hermans werd als tiener aangerand door pater: “Plots zat zijn hand in mijn onderbroek”

Margriet Hermans onthult donderdag in James De Musical dat ze als 14-jarig meisje aangerand werd door een pater. In Dag Allemaal doet ze het volledige verhaal. “Ik ben mijn ouders zo dankbaar dat ze mij toen geloofd hebben.”

Of de paters van het kerkkoor wel te vertrouwen waren, vraagt James Cooke grappend aan Margriet Hermans in een nieuwe aflevering van James De Musical. Vermoedelijk verwachtte hij een ander antwoord. “Nee, er was een bij die in m’n onderbroek zat”, reageert de zangeres eerlijk.

Het ging om haar koorleider, vertelt Hermans in Dag Allemaal. “We waren een jaar of veertien toen hij seksueel getinte dingen begon te doen. Op den duur zat hij met zijn hand onder mijn truitje, en dus ook in mijn onderbroek.”

Toen Margriet aan twee koorleden vertelde wat er gebeurde, bleek dat zij hetzelfde meemaakten. Haar ouders stapten naar de overste van de pater en de week nadien was hij verdwenen.