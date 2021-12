Bokkerijdersteam loopt en wandelt voor De Warmste Week

De Warmste Week zamelt dit jaar opnieuw geld in en dat voor 200 hartverwarmende projecten. Het thema van dit jaar is ‘Kunnen zijn wie je bent, dat verdient iedereen’. Warm Wellen draagt ook dit jaar weer zijn steentje bij. Zo organiseert de Wellense loopclub 'Bokkerijdersteam' een wandel -en loop evenement voor het goede doel.

Zo kan je dit jaar op zondag 19 december (van 13 tot 17 uur) een route van 5 of 9 km wandelen of lopen voor het goede doel. Het inschrijvingsgeld (5 euro) gaat integraal naar de Warmste Week. Kinderen onder 12 jaar mogen gratis deelnemen en alle deelnemers krijgen bovendien ook nog een consumptie aan de tussenstop nabij de barokke kapel in Oetersloven. Inschrijven doe je ter plaatse op de dag zelf (inkom De Bottelarij, Ulbeekstraat 21 te Ulbeek).

Tijdens de wandeling of loop kan je genieten van de prachtige vergezichten tussen Ulbeek en Rullingen. Je ontdekt het glooiende landschap dat Haspengouw zo typeert. Het dorpsplein waar de Bottelarij gelegen is, is volledig parkeervrij, zodat je optimaal kan genieten van het geklasseerde dorpszicht. Parkeer je wagen aan de nieuwe kerk van Ulbeek, ter hoogte van de Ulbeekstraat 32. Een mindervalidenplaats kan je vinden aan de dorpsschool aan de Daalstraat 37. Dit is een Covid safe ticket plus event , draag je mondmasker bij start/finish en aan de stand in Oetersloven.