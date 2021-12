Nu omikron ook in ons land oprukt en wellicht tegen het eind van het jaar dominant zal zijn, moeten er nog sneller dan nu al het geval is boosterprikken worden gezet. Dat is ook wat Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) van plan is. “Wij gaan daar alles aan doen en bekijken daarvoor nu ook alle opties,” klinkt het. Maar wat zijn die opties eigenlijk?