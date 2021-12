Standard-Beerschot in het gedrang door mogelijke staking bij Luikse politie

Volgens de Luikse politie behoort het voetbal niet tot hun prioriteitenpakket. “Ik zal geen agenten vorderen om tijdens de wedstrijd van woensdag de orde te handhaven”, liet Luiks burgemeester Willy Demeyer optekenen in La Meuse. “Ik heb de politiediensten gevraagd om alleen de echt essentiële taken uit te voeren.”

Volgens de burgemeester had hij door de huidige spanningen bij de Luikse club 160 agenten moeten optrommelen en dat was tijdens de vakbondsonderhandelingen van het goede te veel. De wedstrijd achter gesloten deuren laten doorgaan is ook geen optie, want de spanningen tussen het clubbestuur van Standard en de harde kern lopen nu al hoog op.

Bij Standard weten ze nog niet of de match kan doorgaan. De Pro League reageerde bij de Waalse krant dat het zich niet wil mengen in het debat tussen de minister en de politievakbonden. Het hoopt alleen dat het niet een of meerdere wedstrijden moeten verplaatsen. Dat zou gepuzzel met de kalender opleveren en zo veel inhaalmogelijkheden zijn er niet.