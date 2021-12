Recensie: Prinses Diana komt in ‘The Shining’ terecht in ‘Spencer’

Larrain focuste zich op drie dagen in 1991, toen Diana (Kristen Stewart) Kerstmis doorbracht met de koninklijke familie in het Sandringham House in Norfolk. Het zijn geen zalige feestdagen. Diana kan niet overweg met het protocol en wordt kil bejegend door de koningin en Charles. Bovendien voelt ze zich bespied door het personeel en de spoken van het verleden die tot leven komen. Veel verhaal is er niet, maar sfeer des te meer. Die sfeer haalde Larrain vooral uit The Shining van Stanley Kubrick. Zoals Jack Nicholson stilaan gek wordt in het Overlook Hotel waar decadentie en doodslag van jaren geleden terug opduiken, wordt Diana almaar neurotischer in het Sandringham House waar Anne Boleyn en andere spoken haar geen rust gunnen. Larrain verwijst in een scène zelfs letterlijk naar The Shining. Spencer is dus meer een psychologische horrorfilm over de druk van protocol, traditie en verleden op een individu dan een fragment uit het levensverhaal van een beroemd iemand. Maar net die benadering maakt Larrains film interessant. (cc)

‘Spencer’ speelt vanaf 15 december in de zalen.