Antwerps vintagelabel Le Freddie ligt binnenkort in de rekken bij H&M

H&M België slaat voor het eerst de handen in elkaar met een Belgisch merk, zo kondigt de modeketen dinsdag “met trots” aan in een persbericht. Voor de samenwerking werd gekozen voor het jonge, Antwerpse vintagelabel Le Freddie.

Vanaf 3 februari 2022 wordt er in de H&M-vestigingen van Antwerpen, Gent en Brussel een collectie van Le Freddie aangeboden. Geïnteresseerden zullen er allicht snel bij moeten zijn, want in totaal gaat het maar om 450 - unieke - stuks die over de drie winkels verdeeld worden.

Le Freddie werd in 2019 opgericht door Els Keymeulen en Kristin Stoffels. Het vintagelabel uit Antwerpen speelt met haar collectie in op de romantische trend en vertoont sterke invloeden uit de jaren 70 en 80. Denk aan: veel kant, blouses met grote kragen en lange jurken met bloemenprints.

“We begonnen met een torenhoge, beetje wilde ambitie”, aldus Keymeulen en Stoffels. “We droomden ervan om met onze vintage shop, als piepkleine spelers in de mode-industrie, een verschil te maken. Te tonen dat vintage net zo cool, hip, draagbaar, betaalbaar, luxueus, fashionable én verrassend kan zijn als eender welk modelabel. Deze samenwerking met H&M - toch een van de grootste modespelers wereldwijd - is het bewijs dat we wel degelijk zo’n verschil kunnen maken.”