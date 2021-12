Het jongste slachtoffer van de dodelijke tornado’s in de VS is amper twee maanden oud

De dodentol van de tornado’s die vernieling gezaaid hebben in vijf Amerikaanse staten is opgelopen tot 88. Het jongste slachtoffertje blijkt een meisje van amper twee maanden oud te zijn. Ook een kind van 9 en een 94-jarige oorlogsveteraan konden intussen geïdentificeerd worden.

Nog maar twee maanden geleden werd Oaklynn Koon geboren, het vierde kind van Douglas Koon en zijn vrouw Jackie. Het echtpaar en hun kinderen schuilden tijdens de doortocht van de tornado in de badkamer van zijn schoonmoeder in Dawson Springs, in de staat Kentucky. Oaklynn hadden ze in een autostoel gezet om haar te beschermen.

Maar tegen de kracht van de tornado was niets opgewassen. De badkuip waar de twee zoons tegen schuilden kwam los door de schok en alle gezinsleden werden in het rond geslingerd. “De meest traumatische ervaring die ik ooit heb meegemaakt”, zegt Douglas Koon aan MSNBC. “Ik had het gevoel dat ik mijn eigen kinderen niet kon beschermen, ik voelde mij hulpeloos.”

Zaterdag leek alles nog goed te gaan met Oaklynn, maar zondag ging ze snel achteruit en verloor ze geregeld het bewustzijn. In het ziekenhuis werd een hersenbloeding vastgesteld en kreeg ze een beroerte. Maandagochtend overleed ze.

88 doden

Intussen werden al 88 doden geteld na de tornado’s, waarvan 74 in de staat Kentucky. Hun verhalen sijpelen ook langzaam door. Dat van de negenjarige Annistyn Rackley bijvoorbeeld, een meisje dat met haar ouders en twee zusjes schuilde in hun slaapkamer in de staat Missouri. Om haar vader te tonen dat alles goed ging, stuurde de moeder hem een foto waarop de drie zusjes lachend in de badkamer te zien zijn.

Een kwartier later sloeg de tornado toe. De gezinsleden vlogen uit het raam en belandden in een veld naast hun huis, waar ze in de modder aangetroffen werden door hulpverleners. Annistyn - die van zwemmen en dansen hield - overleefde het niet, de rest van haar gezin wel.

Nog een dodelijk slachtoffer: de 94-jarige Golden Wes Hembrey. Een oorlogsveteraan die nog in Korea gevochten had, maar nu in het rusthuis waar hij verbleef gedood werd door de nietsontziende tornado.