E3 Harelbeke stelt parcours editie 2022 voor: zeventien hellingen, klassieke finale

Het parcours is een blauwdruk geworden van dat van vorig jaar met dezelfde hellingen, 17 in totaal, en bijna identiek hetzelfde aantal kilometers, namelijk om en bij de 204. Men hoopt in 2022 opnieuw te kunnen organiseren zoals voor de coronapandemie, met veel spektakel en VIP’s.

“We moeten niet veranderen om zomaar te veranderen. Wat goed is, moet men koesteren en behouden”, meldt Jacques Coussens, woordvoerder van de E3 Harelbeke. “Wij hebben met onze koers door de jaren heen een zeer goed concept uitgebouwd en ons parcours heeft al meermaals laten uitschijnen dat het perfect zit. In 2014 hertekenden wij de E3 Saxo Bank Classic helemaal en aan dat DNA houden wij ons nog altijd vast. Onze leuze is ‘Altijd Koers’. Dat kan door een gebalde omloop aan te bieden. Bij ons is de finale meer dan 80 kilometer lang. Er is de vlakke aanloop, wat inspireert tot een vroege vlucht. Dan komen de hellingen eraan, waardoor de koers helemaal open breekt. Na de Oude Kwaremont trekken we naar de E3 Col, of de Karnemelkbeekstraat, en de Tiegemberg om zo de aankomstlijn op te zoeken in Harelbeke.”

De E3 Saxo Bank Classic Harelbeke vond vorig jaar plaats zonder VIP’s. “Wij hadden door de jaren heen een spaarpotje opgebouwd dat we konden aanspreken. Natuurlijk willen we in 2022 eindelijk terug eens voluit gaan. Met opnieuw onze vele VIP’s en spektakel voor de wielerliefhebbers bij de start- en aankomst in de E3-Arena. Lukt het niet, dan gaan we opnieuw de digitale weg op en gaan we zo de wielerliefhebbers alsnog iets aanbieden. Maar we gaan ervan uit dat we eind maart 2022 opnieuw in ‘rustige’ tijden leven”, besluit Coussens.

Dit jaar ging de zege in de E3 Harelbeke naar de Deen Kasper Asgreen. Hij haalde het voor zijn Franse teamgenoot Florian Sénéchal en de Nederlander Mathieu van der Poel. Oliver Naesen werd vierde. (belga)