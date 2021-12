Alec Baldwin legde echtgenote tijdens bevalling het zwijgen op ... omdat hij aan de telefoon hing

Dat het huwelijk van Alec Baldwin (63) nog niet op de klippen gelopen is, heeft de Amerikaanse acteur vooral te danken aan de vergevingsgezindheid van zijn vrouw. Althans, dat zegt zijn vrouw Hilaria Baldwin zelf. “Toen hij me tijdens de bevalling het zwijgen oplegde, wist ik dat ons huwelijk voorbij was.”

We keren even terug naar juni 2015. Hilaria Baldwin is aan het bevallen van zoontje Rafael als echtgenoot Alec een telefoontje krijgt. “Hij ssh’te me”, zo schreef Hilaria deze week op Instagram. “Hij vroeg me of ik niet even stil kon zijn, omdat hij niet kon horen wat ze tegen hem aan het zeggen waren. Op dat moment wist ik dat ons huwelijk voorbij was.”

We zijn ondertussen echter zes jaar verder en de twee zijn nog altijd getrouwd. Meer nog: het koppel heeft intussen al zes kinderen samen, waarvan er vier na Rafael werden geboren. “Zodra hij het gezegd had, realiseerde hij - gelukkig - dat hij klonk als een klootzak en kromp hij ineen. De details van mijn reactie zal ik jullie besparen, maar ik kan wel zeggen dat het erna nooit meer gebeurd is.” (lacht)

Hilaria, die 26 jaar jonger is dan haar bekende echtgenoot, besloot om hem toch te vergeven. “En we kregen erna nog 522 baby’s samen”, zo schreef ze er voor de grap nog bij op Instagram.

Dodelijk schietincident

De post op Instagram kwam er enkele dagen nadat Hilaria publiekelijk verklaard had hoe moeilijk haar echtgenoot het nog altijd heeft met het dodelijk ongeval van enkele weken geleden op de set van de westernfilm Rust. Op 21 oktober kwam cameraregisseur Halyna Hutchins om het leven nadat Baldwin tijdens de opnames een rekwisietwapen had afgevuurd. “Alec ziet er echt van af”, aldus Hilaria. “Hij lijdt aan een posttraumatische stressstoornis. Maar ik ben er voor hem. Ik hou van hem en zal altijd voor hem zorgen.”