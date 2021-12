Verschillende Limburgse gemeenten willen een attest verplichten om geen onnodige last op de opvang te leggen. — © Boumediene Belbachir (Archief)

Verschillende gemeentes in Limburg willen dat ouders een werkgeversattest voorleggen, alleen dan kan hun kind naar de noodopvang tijdens de verlengde kerstvakantie. Om zo’n attest te krijgen, moeten beide ouders in een cruciale sector zoals de zorg of Defensie werken.