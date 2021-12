Sinterklaaswedstrijd geslaagde afsluiter van junior golfseizoen

De wedstrijd werd wel ingekort tot 5 holes. Meer dan voldoende voor juniors die meestal nog niet de technische kledij hebben om wind, regen en winterse koude te trotseren… Ze genoten dan ook dubbel van de warme chocolademelk die werd rondgebracht door de jeugdcommissie om de spelers op te warmen.Voor de gelegenheid namen alle leeftijden en niveaus het tegen elkaar op. Iets wat mogelijk is bij golf en de sport uniek maakt. Zo gebeurde het dat de 7-jarige Victor Vandeput met zijn 19 punten de wedstrijd won. Hij haalde het voor de 17-jarige Robbe Coenen. Isabeau Bosloirs (13) en Wout Rondelez (9) deelden de 3e plaats. De jonge Lou Petit (7j) kroonde zich de winnaar van de nearest to the pin-competitie. Ook de prijzentafel viel in de smaak bij de jeugdspelers. De winnaars mochten genieten van heerlijke Hasseltse speculoos!