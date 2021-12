PXL-studenten winnen klimaatchallenge

Drank uit een herbruikbare beker in plaats van uit een plastic flesje. Een korte douche in plaats van een bad. Of toch maar die biefstuk vervangen door een vegetarische lasagne: het zijn enkele voorbeelden van de kleine klimaatacties die de PXL-Green & Tech-studenten de afgelopen weken registreerden met hun klimaatapp. In een challenge tussen de verschillende PXL-campussen en -departementen trokken de Diepenbeekse studenten aan het langste eind.

Wisselbeker

“Een verdiende prijs”, aldus Koen Timmers, lector aan Hogeschool PXL en medebezieler van het wereldwijde Climate Action Project: “De PXL-Green & Tech-campus krijgt de wisselbeker, maar die kan in de nabije toekomst nog van eigenaar veranderen, want er volgen nog andere PXL-klimaatinitiatieven. Alle deelnemende studenten krijgen ook een herbruikbare dopperfles, waarmee we niet alleen de plasticsoep in de oceanen tegengaan, maar ook ontwikkelingsprojecten steunen.”

Green Office

Marleen Schepers, departementshoofd PXL-Green & Tech, is opgetogen met de prijs voor haar studenten, maar looft vooral het duurzaamheidsbeleid van de hogeschool: “PXL was de eerste hogeronderwijsinstelling in Vlaanderen die het ‘SDG Pioneer’-duurzaamheidslabel van de Verenigde Naties behaalde; dit initiatief sluit daar naadloos bij aan. Recent werd ook een PXL Green Office opgericht waar studenten en personeelsleden elkaar kunnen inspireren en nieuwe klimaatprojecten kunnen uitwerken. We zijn met meer dan 10.000 studenten en collega’s: als die zich samen achter dit soort initiatieven scharen, kunnen we echt iets in beweging zetten.”