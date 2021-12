Stijgende energieprijzen houden kerstfanaat niet tegen: 500.000 lichtjes fonkelen in Alken

‘Jurgens Christmas House’ wordt ook wel het mini-equivalent van de Hasseltse kerstmarkt Winterland genoemd. Al begint de jongeman uit Alken verschillende maanden eerder met de opbouw van zijn winterwonderland. Er worden 42 kerstbomen, 30.000 glazen kerstballen en 500.000 lichtjes van de zolder gehaald om het kersthuis te decoreren. ‘Ik ben het hele jaar bezig met de voorbereidingen. Ik krijg hulp van familie, maar het meeste doe ik helemaal alleen dus er kruipt wel wat tijd in’, zegt Jurgen.

25.000 euro

Zoveel lichtjes kan niet gunstig zijn voor de energierekening, al lijkt Jurgen zich daar niet veel van aan te trekken. ‘Ik houd mij daar niet mee bezig. Mijn vriend regelt alles in verband met de boekhouding,’ zegt Jurgen, ‘hij heeft wel gezegd dat we nu ongeveer het dubbel betalen dan anders. Maar ja, hoe kan ik het anders zo mooi krijgen?’ zegt de jongeman lachend.Wel heeft hij een idee over het kostenplaatje van zijn investeringen: "Ik heb zo’n 25.000 euro uitgegeven aan decoratie en opbouw. En dat enkel dit jaar. Het is ondertussen het achtste jaar dat ik dit doe dus als je dat bedrag maal acht doet, dan weet je wat het mij in totaal al gekost heeft."CoronamaatregelenOok Jurgen is niet kunnen ontsnappen aan de coronapandemie. Gelukkig zijn de gevolgen voor hem niet desastreus. ‘Ik heb geluk dat mijn ‘Christmas House’ onder horeca valt waardoor ik dezelfde regels als hen moet volgen’, zegt Jurgen. Die regels volgt hij dan ook nauwgezet.Aan de ingang staat er al een duidelijk bordje dat het dragen van een mondmasker verplicht is en wordt je Covid Safe Ticket gescand alvorens je verder mag. Ook de in- en uitgang zijn van elkaar gescheiden. Nadat je de sfeervolle kerst tour doorheen het huis hebt gedaan, kom je in de grote tent waar plaats is voor 280 man. Net zoals in elk café en restaurant, mag je ook hier maar met maximum zes personen aan een tafeltje zitten en geldt er het sluitingsuur van 23u.

Winkel

Sinds dit jaar heeft Jurgen ook een kerstwinkel toegevoegd aan zijn ‘Christmas House’. Hier kunnen de bezoekers leuke kerstspulletjes kopen. Het gaat van kerstballen en kerstservetten tot tafeldecoratie en kerstknuffels. "Hier zet ik vooral de spullen die ik zelf niet meer kan ophangen of die ik niet meer kwijt kan in het huis’, zegt Jurgen. Maar ook de leveringen die te laat zijn aangekomen door de coronacrisis verkoopt hij in zijn winkel. ‘Een kleine hoeveelheid lichtjes en kerstgerief zijn te laat aangekomen of komen nu pas aan. Deze zet ik dan in de winkel want zelf kan ik er op dit moment niets mee doen."Het doel van Jurgen is om zo groot als Winterland te worden. Volgend jaar zal hij nog verder uitbreiden met een nieuwe houten chalet en zullen er ongetwijfeld nog meer lichtjes en glazen kerstballen tevoorschijn worden getoverd.