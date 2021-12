Drie keer 174 euro voor overschrijden van witte lijn ter hoogte van Bilzense Lidl

Bilzen

Maandag zijn in een half uur tijd in de Tongersestraat drie bestuurders die over de witte doorlopende lijn gingen, betrapt.

De lijn is ter hoogte van enkele handelszaken op de weg gemarkeerd om de verkeersdoorstroming tussen de twee rotondes vlotter en veiliger te laten verlopen.

In de volle avondspits draaiden drie bestuurders in een halfuur tijd het winkelcomplex aan de LIDL binnen, zonder een eindje verderop reglementair aan de rotonde te keren. Ze moeten elk 174 euro betalen.

Aan het winkelcomplex werden nog twee voertuigen geverbaliseerd die hinderlijk geparkeerd stonden op een brandweg voor het appartementsgebouw aan de Lidl.

De eigenaars krijgen elk een GAS-boete.