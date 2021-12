COLUMN Kelly Loos: Kerst in zicht

Vorige winter begingen we voor het eerst een kerstboomovertreding. Een overtreding van de ongeschreven wet dat de kerstboom pas mag gezet worden nadat die andere man in zijn rode kleren het speelgoed heeft afgeleverd. Maar donkere coronatijden deden ons vorige winter dus beslissen om die regel aan onze winterlaars te lappen. Dit jaar had ik zelfs niets met deze beslissing te maken. Eind november ging ik boodschappen doen en toen ik een uurtje later weer thuis kwam, stond er ineens een versierde kerstboom in onze living. Met piek en al. En de ogen van de kinderen fonkelden even hard als de kerstlampjes, want hadden ze dat niet prima gefikst met z’n twee?Helaas belooft het weer een vreemde kerstperiode te worden. Wellicht zal er wel iets meer kunnen dan een aperitiefje op het terras zoals bij de vorige feestdagen, maar voorzichtigheid blijft met deze slechte cijfers geboden. Op de meeste plaatsen zal er allicht een gang toegevoegd worden aan het menu: een pre-aperitief in de vorm van een zelftest. Ach ja, als dat de prijs moet zijn voor een gezellige avond samen met de familie, so be it.Jammer genoeg valt niet alle gezelligheid te waarborgen met een Covid Safe Pas en een zelftest. Met veel mensen samenkomen blijft een ongezond plan. Zeker omdat we ook de zorgkundigen graag een kerstdiner willen gunnen met hun familie. Want zij hebben dat meer dan ooit verdiend. Daarom worden bijvoorbeeld de geplande kerstmarkten toch weer overal afgelast. Bij gebrek aan sfeervolle evenementen zetten de gemeenten net als vorig jaar weer extra in op sfeerverlichting om toch wat gezelligheid te creëren in de winkelstraten. Zo spotten we vorig weekend in Houthalen-Centrum een vrolijk verlichte Rudolf het rendier en een reuzegrote kerstboom. Ook thuis plaatsten we wat extra verlichting in de tuin. En als ik zo rondkijk in de straten in onze buurt, zijn we zeker niet de enigen. Wat extra licht is duidelijk welkom in deze donkere dagen. Ondanks alles wens ik iedereen toch graag een vrolijk kerstfeest!