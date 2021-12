Wordt juf Marleen van Stippe Stap dé Duurzame Durver van 2021?

Door deel te nemen aan de wedstrijd van de Duurzame Durver van het Provinciaal natuurcentrum wil juf Marleen een voorbeeld zijn voor anderen om ook in de natuur aan de slag te gaan. De verbondenheid met de natuur brengt zoveel rust en leert kinderen heerlijk buiten spelend leren. Als gepassioneerd imker brengt Marleen zelf het belang van de bij en de biodiversiteit in de klassen. Haar enthousiasme is zo besmettelijk dat andere klasjes ook regelmatig naar buiten trekken om er te snuisteren in het groen.Willen jullie ook dat juf Marleen dé Duurzame Durver wordt dan kan je een stem uit brengen in de week van 20 december 2021. Volg de wedstrijd op de FB-pagina van Het provinciaal Natuurcentrum 'duurzame durver 2021'.