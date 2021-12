Volleybalcompetitie wordt zonder publiek hervat

De acht clubs in de EuroMillions Volley League hebben beslist om het komend weekend opnieuw in actie te komen in de competitie, ondanks het feit dat er geen publiek mag aanwezig zijn. Dat raakte dinsdag bekend.

“Dit is een puur sportieve beslissing, aangezien er in de sport op professioneel niveau met heel wat factoren moet rekening gehouden worden”, zo klinkt het in een persbericht. “De trainingen van een ploeg kunnen tijdens een seizoen niet zomaar (tijdelijk) stilgelegd worden om dan na bijvoorbeeld vier weken terug op te starten. Daarnaast maakt wedstrijden spelen integraal deel uit van het werkschema van professionele spelers. Tot slot zijn er verplichtingen in andere competities zoals de Europese competitie en die voor de Beker van België waarbij er geen mogelijkheden zijn om wedstrijden uit te stellen.”

De EuroMillions Volley League doet verder een oproep aan de overheid om vanaf begin januari opnieuw supporters toe te laten op de tribunes. “Alle clubs zijn ervan overtuigd dat ze op een coronaveilige manier publiek kunnen ontvangen. Iedereen is zich bewust van de ernst van deze pandemie, en heeft daarom sinds vorig seizoen een plan klaar om met respect voor de regels (ventilatie, CST, mondmasker, afstand houden, looplijnen voor publiek, handhygiëne, enzovoort) supporters toe te laten. De EuroMillions Volley League wil haar expertise op dat vlak graag delen met de overheid en de virologen die hierin advies verlenen. Want nog een seizoen zonder publiek moeten afwerken, betekent voor veel clubs een mogelijke doodsteek. Er zijn niet alleen geen inkomsten, maar ook de binding met de supporters en de vrijwilligers die een club recht houden, gaat compleet verloren.”

Eind november besliste de EuroMillions Volley League om de wedstrijden van de zesde speeldag tijdens het weekend van 4-5 december te verplaatsen naar een nog te bepalen datum, na de beslissing van het Overlegcomité om niet langer publiek toe te laten bij indoor sportwedstrijden. Ook de wedstrijden van de halve finales om de Beker van België, gepland in het weekend van 11-12 december, werden uitgesteld. De heenmatchen van die duels worden deze week gespeeld. Aalst - Haasrode Leuven is woensdag (20u30) voorzien, Menen - Gent vindt donderdag (20u) plaats. Komend weekend wordt de zevende speeldag van de competitie afgewerkt. (belga)