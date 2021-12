Vaccinatiecentrum in Lommel opent opnieuw de deuren: “Ook prikken tijdens de kerstvakantie”

Samen met het centrum in Peer, dat altijd open bleef, zal het worden ingeschakeld voor de boosterprikken. “In totaal zullen in Lommel ruim 35.000 prikken worden gezet”, schetst coördinator Maarten Mulkers. “Ook tijdens de eindejaarsperiode blijven we vaccineren op het tempo dat we de voorbij weken hanteerden. Zo zijn we tegen eind maart klaar.”