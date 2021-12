Toyota wil tegen 2030 elk jaar 3,5 miljoen elektrische voertuigen verkopen

Toyota wil vanaf 2030 zowat 3,5 miljoen elektrische wagens per jaar verkopen. De Japanse autoproducent is ook van plan om tegen dan 30 nieuwe elektrische modellen op de markt te brengen. Dat heeft CEO Akio Toyoda dinsdag aangekondigd op een persconferentie in Tokio.

In eerder vooruitzichten had Toyota nog gerekend op 2 miljoen verkochte exemplaren per jaar tegen 2030. Maar nu wordt de lat bijna dubbel zo hoog gelegd. Zo moet Lexus, het luxemerk van de groep, in 2030 volledig elektrisch zijn in Europa, Noord-Amerika en China. Vijf jaar later moet dat wereldwijd het geval zijn.

Voorts zal het bedrijf ook de investeringen in de ontwikkeling van batterijen in de loop van het decennium laten stijgen tot 2.000 miljard yen (15,6 miljard euro), wat 33% meer is dan de investering die in september werd aangekondigd.

In vergelijking met heel wat andere autofabrikanten, heeft Toyota lang geaarzeld om zich op volledig elektrische voertuigen te focussen. Het bedrijf had zich eerder op hybride voertuigen en op waterstof gericht. Maar dit jaar werd de knop omgedraaid en heeft Toyota al verschillende aankondigingen over 100% elektrische wagens gedaan.