Olympische Spelen Parijs gaan voor meest spectaculaire openingsceremonie ooit: niet in het stadion, wel op de Seine

Op 26 juli 2024 worden in Parijs de Olympische Spelen officieel geopend. En dat zal op spectaculaire wijze gebeuren. Niet naar traditie in het olympisch stadion, wel voor het eerst in het hart van de stad. De atleten zullen op boten over de Seine varen en daarbij alle ‘highlights’ van de Lichtstad passeren. De organisatoren rekenen op 600.000 toeschouwers op de oevers van de rivier.

Het doek over het prestigieuze project werd maandagavond gelicht. “Bent u hier klaar voor?”, stelde het organisatiecomité de vraag via de sociale media. Wat volgde was een animatiefilmpje (bekijk het hier) over hoe het er over drie jaar zal uitzien. En dat zal behoorlijk indrukwekkend zijn met acrobaten die langs en over de Seine hun kunsten vertonen, de Eiffeltoren die de stad zal doen oplichten, pontons waarop artiesten en orkesten voor sfeer en muziek zullen zorgen. Kortom, een ceremonie Parijs waardig.

Het ‘parcours’ is zes kilometer lang en begint aan de Pont d’Austerlitz en eindigt aan de Pont d’Iéna.