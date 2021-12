Ploegmaat Jan Vertonghen thuis overvallen, overvallers wachten hem op na wedstrijd

Volgens Portugese media werd de ploegmaat van Jan Vertonghen bij thuiskomst opgewacht door vier overvallers. Zij dwongen de Argentijn de voordeur open te maken. Zijn vrouw en zoon zaten in huis. De dieven namen onder meer geld en horloges mee.

Benfica bevestigt de overval in een verklaring op de website. “Met de speler gaat het goed, ondanks de enorm vervelende situatie.” De club zegt de onderzoeken van de autoriteiten af te wachten.

Otamendi (33) is een vaste waarde in het elftal van trainer Jorge Jesus. Benfica staat in de Portugese competitie op de derde plaats, met 4 punten minder dan FC Porto en Sporting Portugal. In de achtste finales van de Champions League neemt Benfica het op tegen Ajax. (belga)