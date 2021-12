‘Undercover’-acteur worstelt met succes van personage: “Om mijn geweten af te kopen steun ik campagnes tegen drugs”

Hij houdt van zijn personage in Undercover, zegt de Nederlandse acteur Frank Lammers. Maar het succes van Ferry Bouman en de reeks vindt hij ergens best lastig. “Af en toe probeer ik iets te doen om mijn geweten af te kopen”, zegt hij in een interview met Story.

Frank Lammers speelt in de Eén-serie Undercover Ferry Bouman, een drugscrimineel die continu in het vizier van de politie staat. Zijn personage is immens populair, zo merkt hij naar eigen zeggen ook zelf. En het is fijn om de slechterik te spelen. “Dat geeft je de kans om dingen te doen die je in het echte leven nooit kunt doen. Ik heb er veel plezier in”, zegt hij in een interview met Story.

En toch zit het hem ergens dwars dat zijn personage een drugscrimineel is. Want Lammers benadrukt dat drugs gebruiken geen goed idee is. “Ik heb het allemaal geprobeerd. Van xtc tot andere harddrugs. Maar ze zijn me nooit bevallen. Drugs is rotspul, de mensen moeten er afblijven. Het beste is dat niemand die troep nog koopt.”

Hij doet zijn best om de strijd tegen drugs te steunen, zegt hij nog. “Af en toe probeer ik iets te doen voor de politie en andere hulpverleners om mijn geweten af te kopen zodat ik niet met een schuldgevoel achterblijf. Ik vind het best moeilijk dat we succes hebben met een serie over drugs terwijl dat spul zoveel ellende aanricht.”