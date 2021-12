Stephen Curry is nog één driepunter verwijderd van NBA-record Ray Allen

Golden State-vedette Stephen Curry (33) is maandag tot op één driepunter genaderd van Ray Allens NBA-record van 2973 scores vanop afstand. Met vijf driepunters en in totaal 26 punten hielp hij de Warriors aan een nipte 100-102 overwinning tegen Indiana.

Dinsdagavond kan Curry het record van Allen verbeteren in de uitmatch tegen de New York Knicks. Allen, die van 1996 tot 2014 in de NBA aantrad, lukte zijn record in 1300 matchen. De teller van Curry staat op 788 wedstrijden.

Dankzij de zege tegen Indiana en de 111-95 nederlaag van Phoenix tegen de LA Clippers klom Golden State naar de eerste plaats in de Western Conference. Bij de Clippers was Marcus Morris goed voor 24 punten en 11 rebounds.

Verder verloor titelverdediger Milwaukee met duidelijke 117-103 cijfers van Boston, dat na het eerste kwart nochtans tegen een 21-30 achterstand aankeek. Daarna stoomden de Celtics onder impuls van Jayson Tatum (42 ptn) door naar de overwinning. Milwaukee is derde in de Eastern Conference, Boston pas negende. (belga)