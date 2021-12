“Ik ben een dikke egoïst”: BMW beplakt omdat hij te veel parkeerruimte inneemt

Een wagen die geparkeerd stond in het Antwerpse Berlaar is beplakt met papieren waarop ‘Ik ben een dikke egoïst’ staat.

In de Berlaarse straat worden momenteel ingrijpende werken uitgevoerd, met nieuwe riolering, wegdek en fietspad. Ook wordt er nieuwe openbare verlichting geplaatst. Door de werken moeten veel bewoners parkeren in een deel van de straat dat nog wel toegankelijk is. De parkeerplaatsjes zijn er op dit moment met andere woorden schaars.

Eén van de wagens, een BMW, nam zondag twee parkeerplaatsen in en dat werd niet door iedereen goed onthaald. Een onbekende beplakte de wagen met papieren waarop ‘Ik ben een dikke egoïst’ staat. Zowel de voorruit als de zijruiten moesten er aan geloven.

© RR

Wie de boodschap heeft aangebracht, is niet bekend. “Na vier maanden werf in onze straat, is dit de sfeer die er nu hangt. Het is waarschijnlijk iemand die nu wil laten zien wat anderen denken als iemand twee parkeerplaatsen inneemt”, laat een buurtbewoonster weten die de papieren opmerkte, maar liever niet met naam in de krant wil.

“In het begin van de werkzaamheden met nog mooi weer ontstond er een soort sociale binding, maar ondertussen zit iedereen in dezelfde modder te ploeteren om tot aan zijn huis te geraken. Er zit veel frustratie achter”, klinkt het nog.

Opluchting

Volgens Berlaarse schepen van Openbare Werken Jan Hendrickx (N-VA) is de periode met de meeste overlast bijna achter de rug. “Ze geven de komende tijd redelijk goed weer. Het is dus de bedoeling dat er deze week nog asfalt komt op rijbaan en fietspad van het eerste deel van de werken. In het tweede deel, meer richting de N10, zijn ze de laatste hand aan het leggen aan de riolering. Die zou dit jaar nog klaar zijn. Daarna komt er op dat stuk een minder-hindersteenslag, zodat het slijk verleden tijd is. Dat zal voor veel mensen een opluchting zijn. Het lastigste gedeelte is dus bijna voorbij. De werken zullen volgens de planning volledig afgerond zijn in april”, geeft de schepen nog mee.