Ook Iris verdwijnt in ‘Familie’: Marianne Devriese is al vijfde acteur die moet vertrekken

‘Familie’ stuurt nog maar eens een personage de laan uit. Ook Marianne Devriese (Iris) mag haar boeltje pakken. De actrice is al de vijfde in rij na Gunther Levi (Peter), Martine Jonckheere (Marie-Rose), Hilde Van haesendonck (Jenny) en Ludo Hellinx (Patrick) die wordt bedankt voor bewezen diensten.

De beslissing van de tv-makers om op korte tijd de ene acteur na de andere te laten gaan bij ‘Familie’, kan niet op veel bijval rekenen bij de fans. De vaste kijkers van de bekende soap startten eerder al een petitie en organiseerden zelfs een betoging.

VTM nodigde daarop enkele die hardfans uit die morgen hun ongenoegen mogen komen uiten. Of dat veel zal uithalen, is nog maar de vraag, want de scenario’s zijn al maanden geleden geschreven en al gedeeltelijk opgenomen.

In tegenstelling tot het ontslag van vaste waarde Gunther Levi (Peter), komt het vertrek van Marianne Devriese niet helemaal uit de lucht vallen bij de soapliefhebbers. In de serie vormen de twee namelijk een koppel en dus is haar exit geen onlogisch gevolg. Het is al de tweede keer dat Devriese moet vertrekken. Drie jaar geleden werd ze ook al eens uit de reeks geschreven. Toen werd haar personage Evy vermoord.

De actrice maakte enkele maanden later haar comeback als Evy’s onbekende tweelingzus Iris. Op sommige fansites levert dat nu al de nodige hilariteit op: “Ze zal toch geen drielingzus hebben en nog eens terugkeren?”, schrijft een kijker.

Enkele oplettende kijkers denken al te weten hoe de hoogzwangere Iris uit de VTM-reeks zal verdwijnen. Zo valt er op een lezersforum te lezen: “Is het nog iemand opgevallen dat Iris over twee weken moet bevallen maar nog altijd geen babyspullen in huis heeft gehaald? Of is dat niet nodig omdat er iets met haar of de baby zal gebeuren bij de geboorte?”, klinkt het onder meer.