Dodentol tornado’s in VS loopt op tot minstens 88

De tornado’s die vrijdagavond en zaterdagochtend over het midden en zuiden van de Verenigde Staten trokken, hebben aan minstens 88 mensen het leven gekost. Zo’n 100 mensen zijn nog steeds vermist. Kentucky is er het zwaarst aan toe.

De gouverneur van de Amerikaanse staat Kentucky Andy Beshear kon zijn tranen niet bedwingen op een persconferentie maandag. In zijn staat zijn al minstens 74 om het leven gekomen door dodelijke tornado’s die vrijdag het zuiden en middenwesten van de VS teisterden.

In staten rond Kentucky eiste het noodweer minstens veertien levens: zes in Illinois, vier in Tennessee, twee in Missouri en nog eens twee in Arkansas. Dat brengt het voorlopige dodental op 88.

In Kentucky is het jongste slachtoffer vijf maanden, het oudste 86 jaar, zei een aangeslagen Beshear nog. Zes van de overledenen waren jonger dan 18 jaar.

Verhalen van mensen die het als bij wonder overleefd hebben doen hoopvol de ronde. Reddingswerkers konden 94 werknemers redden uit het puin van een volledig vernielde kaarsenfabriek. Tegelijkertijd worden de doden en vermisten geteld. Zo konden acht werknemers van diezelfde kaarsenfabriek niet meer gered worden, en nog acht anderen worden vermist. In totaal zijn er in Kentucky nog steeds 109 mensen vermist. Het kan nog weken duren voordat het eigenlijke dodental bekend is.

Nationale ramp

Kentucky is de zwaarst getroffen staat van de acht staten waar tientallen tornado’s zich vrijdag een weg doorheen hebben geraasd. Hele gemeenschappen zijn met de grond gelijk gemaakt. Het gaat om de zwaarste cluster tornado’s in de Amerikaanse geschiedenis, en dat in een seizoen waarin die normaal niet zo heftig zijn. Zware tornado’s doen zich normaal voor in het voorjaar, niet in december. Veel mensen waren dan ook niet voorbereid. Wetenschappers zien aanwijzingen dat de ramp te maken heeft met klimaatsverandering.

President Joe Biden heeft het noodweer in Kentucky uitgeroepen tot een nationale ramp. Hij zal woensdag ter plaatse gaan. Volgens Biden zijn federale instanties druk in de weer om de getroffen staten de hulp en middelen te geven die ze nodigen hebben.

Door de tornado’s zitten ook duizenden inwoners zonder elektriciteit en water, of zelfs zonder huis.