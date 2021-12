Camille Dhont breekt met lief, ook Zita Wauters is weer single

Camille Dhont (20) en haar lief hebben na enkele jaren een einde gezet achter hun relatie. Ook Zita Wauters (17) is weer single. Dat meldt Dag allemaal.

Camille vormde enkele jaren een koppel met Tim Tielemans, een regisseur en monteur, maar sinds de carrière van de zangeres echt van de grond kwam werden de twee steeds minder vaak samen gezien. “Ik heb het superdruk en ik voel me goed alleen”, zegt Camille, die genomineerd is voor drie MIA’s, in Dag allemaal. “Op dit moment heb ik geen zin om te daten. Ik geloof dat je niets moet forceren. Ik zal wel iemand leren kennen wanneer dat moet gebeuren.”

Liefdesverdriet is er ook bij Zita Wauters, de 17-jarige dochter van Clouseau-zanger Koen Wauters. Zij brak met haar lief Ralph Cannie. Ze waren een koppel sinds oktober 2019.