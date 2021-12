Vlaanderen plant forse versnelling met boosterprik

Vlaanderen wil nog deze week met een plan komen om de prikcapaciteit - met extra personeel en infrastructuur - van zijn vaccinatiecentra fors op te schroeven. Dat vernam De Tijd in Vlaamse regeringskringen, zo schrijft de krant dinsdag. Het doel is om de overgrote meerderheid van de volwassen Vlamingen al tegen eind januari te prikken, in plaats van tegen eind maart.