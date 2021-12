Tanja Dexters, in 2016 in Milaan.

Ooit was gewezen Miss België (1998) Tanja Dexters (44) de babe van Vlaanderen. Ze was omnipresent op elke catwalk of BV-feest, ging naakt in de ‘Playboy’, gaf muzieksingles uit en sprong met de regelmaat van de klok van een hoog gebouw. Na een zoveelste frats – beschuldigingen van drugstrafiek – is haar carrière meer dan ooit in vrije val. Dexters riskeert acht maanden cel.