België koopt beperkt volume coronamedicijn Molnupiravir aan

Ons land kocht eerder al geneesmiddelen aan die kunnen helpen tegen corona. Maar met de aankoop van Molnupiravir wordt er voor het eerst ingezet op een middel dat ontwikkeld werd tegen corona.

Een ‘gamechanger’, zo spreken experts over de coronapil Molnupiravir van Merck. Volgens eerste studies reduceert de kans op ziekenhuisopname met 30 procent bij volwassenen met een verhoogd risico op covid. Het middel van Merck kreeg daarom ook een voorlopige goedkeuring van het Europees Geneesmiddelenagentschap. Heel wat landen in Europa plaatsten ondertussen een bestellig en zo dus ook ons land. Al blijft het voorlopig bij een eerder beperkt aantal.

“We hebben Molnupiravir besteld en die zal in eerste instantie gebruikt worden in een klinische studie”, bevestigt Wendy Lee, woordvoerder van FOD Volksgezondheid. Wanneer de medicatie wijdverspreid zou kunnen zijn, is nog onduidelijk. “We zitten echt nog in het prille begin. Er moeten nog heel wat stappen doorlopen worden.”

De nieuwe taskforce ‘Covid Therapeutics’ adviseerde de overheid om een 10.000 pillen aan te kopen. Een beperkt volume omdat ‘er onduidelijkheid bestaat over de resultaten en er vele onzekerheden zijn rond het goed gebruik van Lagevrio (de merknaam van het middel red.)’.

(nba, lto)