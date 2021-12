Antwerp-middenvelder Birger Verstraete ontsnapte tegen Standard aan rode kaart na kopstoot richting Pavlovic

Op beelden is te zien hoe Birger Verstraete aan een rode kaart ontsnapte in het beladen duel van afgelopen zondag tussen Antwerp en Standard. Na een opstootje in het slot van de wedstrijd liep de middenvelder van Antwerp richting Pavlovic en deelde hij een kopstoot uit. Verstraete kreeg voor die actie geen kaart, maar verdiende eigenlijk rood. Bankzitter Pavlovic kreeg daarentegen wel rood. Jelle Bataille kreeg in dezelfde fase ook rood. Eerder in de wedstrijd had ook Abdoulaye Seck al een rode kaart gekregen.