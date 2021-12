Van der Poel stelt terugkeer in het veld uit

Mathieu van der Poel (26) moet zijn seizoensdebuut in het veld met een week uitstellen. Zijn knieblessure geneest trager dan verwacht, waardoor de Nederlandse wereldkampioen trainingsachterstand opliep. Normaal gezien zou de Wereldbeker in Rucphen, op 18 december, zijn eerste cross van het seizoen worden. Maar Van der Poel en zijn team mikken nu op een week later, op 26 december in Dendermonde.

Begin december kwam Mathieu van der Poel ten val tijdens een bostraining. Hij liep daarbij een vleeswonde aan de knie op. Zo kwam hij vier dagen later dan gepland aan op de trainingsstage van zijn ploeg Alpecin-Fenix in het Spaanse Benicasim en liep hij een trainingsachterstand op. Aanvankelijk leek het geplande programma niet in gevaar te komen, maar nu wordt er toch aan gesleuteld.

Van der Poel duikt dus een week later dan gepland het veld in. Hij laat de Wereldbeker in zijn thuisland komende zaterdag aan zich voorbijgaan en past ook voor de Citadelcross in Namen op zondag. “Dat hebben renner en ploegleiding besloten na overleg met de prestatie- en medische staf van het team. Van der Poel kon voorlopig nog geen enkele specifieke veldrittraining afwerken”, klinkt het in een mededeling van de ploeg.

De voorbije dagen moest Van der Poel zich beperken tot werken aan zijn basisconditie. Van draaien en keren in het veld, het zand of de modder was nog geen sprake. Tegen volgend weekend hoopt de Nederlander wel klaar te geraken en het veldritgevoel echt te pakken te hebben. De wereldkampioen maakt in de veldrit van Dendermonde op 26 december zijn seizoensdebuut. Hij komt er meteen grote rivalen Wout van Aert en Tom Pidcock tegen. Vorig seizoen was de cross van Dendermonde een ware modderpoel - Van Aert won met glans. Onze landgenoot is bovendien in vorm. Hij reed dit seizoen al drie crossen en won ze alle drie. Van der Poel zal in Dendermonde dus stevige concurrentie hebben bij zijn (uitgestelde) comeback.