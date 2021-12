“Opnieuw een kleurloze dag vandaag”

Vandaag beleven we in Limburg opnieuw een kleurloze dag. De vele lage wolken zullen namelijk voor een grijs en somber weerbeeld zorgen. Neerslag van betekenis is er niet te verwachten maar wat licht gemiezer valt niet volledig uit te sluiten.

Het is wél zacht voor de tijd van het jaar. Kort na het middaguur worden er maximumtemperaturen tussen 8 en 9°C bereikt. Er waait hierbij een zwakke zuidwestenwind.

Ook in de nacht naar woensdag zal er nog steeds een laag wolkendek boven Limburg hangen. Deze fungeert als een deken waardoor het amper kan afkoelen. Zodoende kunnen we minima rond 7 a 8°C verwachten. Vooral over het noorden maar mogelijk ook elders kan er soms lichte regen of motregen vallen.

