Dancing with the Stars

Play4

Dat Nina Derwael ook kan stunten op de dansvloer of dat Delphine van Saksen-Coburg niet vies is van technomuziek kán u bijna niet gemist hebben. Het derde seizoen van ‘Dancing with the Stars’ is namelijk erg sterk gestart op Play4 en slaagt er meer dan andere jaren in om ook een jong publiek voor de buis te krijgen.