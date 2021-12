De grindplas tussen Geistingen en Kessenich is 250 hectare groot. Onder het wateroppervlak willen grindbedrijven ruim 7 miljoen kubieke meter “vreemde gronden” storten. — © rr

Worden uitgegraven gronden van de Antwerpse Oosterweelverbinding straks in Kinrooi gestort? Tegen de wil van de gemeente in heeft Vlaams minister Zuhal Demir (N-VA) een vergunning gegeven aan een grindconsortium om 7 miljoen kubieke meter “vreemde gronden” in een plas naast de Maas te storten.