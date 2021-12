Bondscoach Roberto Martinez bevestigt stageplannen voor maart in Qatar “om 2026 voor te bereiden”

De Rode Duivels zullen in maart naar Qatar op stage vertrekken met alleen spelers die minder dan 50 caps tellen. Dat heeft Roberto Martinez maandag aan de Franstalige publieke omroep RTBF bevestigd. “We gaan dit trainingskamp gebruiken om spelers te ontwikkelen, niet voor 2022 maar voor 2026”, zei de bondscoach, die maandagavond te gast is in het voetbalpraatprogramma La Tribune.

“Het is een project waar we al lang aan werken met spelers waarvan we denken dat ze in 2026 op hun toppunt zullen zijn. Het betreft spelers geboren tussen 1997 en 2008. Het geeft ons de kans om deze spelers een grotere rol te geven. Het is anders om ze naast Duivels te zien die meer dan 100 caps hebben”, zei Martinez.

De Spanjaard nam als voorbeeld Alexis Saelemaekers, Hans Vanaken en Zinho Vanheusden, die zich in de kijker konden voetballen tijdens de vriendschappelijke wedstrijden tegen Ivoorkust en Zwitserland in oktober en november 2020. “We hebben veel geleerd van die wedstrijden en we hebben sommige spelers meer verantwoordelijkheid kunnen geven. In maart zal het belangrijk zijn om deze spelers met een grotere rol in de kleedkamer te zien en op hen te vertrouwen om een wedstrijd te winnen.”

Martinez heeft dus het plan om de oudere meer ervaren Duivels in zijn kern komend voorjaar een pauze te gunnen, te midden van een overvolle kalender. “Het is ideaal om dit in maart te doen. In juni en september hebben we zes Nations League-wedstrijden. We kunnen dan de spelers die in maart goed gepresteerd hebben mengen met de kernspelers. Dan kunnen we de selectie met 23 voor Qatar definitief vastleggen. Ook willen we, net als in 2018, onze sterkhouders mentale en fysieke rust geven, zodat ze op hun best zijn in december.”

