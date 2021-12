Max Verstappen kiest voor het magische startnummer 1: “Misschien mijn enige kans”

Sinds 2014 wordt er in de Formule 1 met vaste startnummers gereden. Max Verstappen koos voor het startnummer 33, maar heeft na het behalen van de wereldtitel beslist om dat startnummer volgend jaar in te ruilen voor het legendarische startnummer 1.

Als wereldkampioen kan je kiezen of je met je eigen startnummer rijdt of het startnummer 1. De laatste keer dat we dat startnummer op de grid zagen was in 2014. Sebastian Vettel opteerde toen na het behalen van de wereldtitel in 2013 om daarmee te rijden.

“Ja, ik zal met het startnummer 1 racen”, vertelde Verstappen. ”Hoe dikwijls krijg je die kans? Geen idee, misschien is het de enige keer dat ik het kan. Ik vind het het beste startnummer. Ik plaats het zeker en vast op mijn wagen.”

Lewis Hamilton heeft ondanks zijn zeven wereldtitels er steeds voor gekozen om met het startnummer 44 te racen.

(F1journaal.be)