Wie Tessa Lambié wil omschrijven, heeft een ruime keuze uit labels: voetbalster, zaalvoetbalster, jeugdcöordinator, mama, kleuterjuf, vriendin. Of misschien beter: scoringsmachine. Labié scoorde in de heenronde immers in élke match van Belisia B en zit na haar tien (!) goals tegen Herk FC nu al aan 54 stuks.