Harol in Diest is klimaatambassadeur 2021 Vlaams-Brabant: “Opsteker voor al onze medewerkers”

De firma Harol in Diest is de miK Klimaatambassadeur 2021 van Vlaams-Brabant. Deze onderscheiding beloont duurzame bedrijven. De titel wordt toegekend door het milieu-infopunt voor de kmo (miK), een samenwerking van Voka - Kamer van Koophandel en de provincie Vlaams-Brabant.

Harol, gevestigd op het bedrijventerrein in Webbekom, is gespecialiseerd in rolluiken, zonwering en andere innovatieve totaaloplossingen met focus op leefcomfort en energiebesparing. Voor de prijs waren zes finalisten geselecteerd: Rensol (Asse), Natuurelles (Tervuren), Harol (Diest), Kim’s Chocolates (Tienen), Jennes (Boortmeerbeek) en Go Smart Automotive (Zaventem).

Harol levert heel wat inspanningen met milieu en het klimaat in het achterhoofd. “Duurzaamheid is voor ons erg belangrijk”, beklemtoont CEO Annick Draelants. “Ons afvalwater en onze poeders worden gerecycleerd. In onze productoplossingen streven we naar een zo klein mogelijke voetafdruk. We zijn nu bezig met de renovatie van onze kantoren tot de normen dat ze bijna energieneutraal zijn.

We hebben ook met succes een fietsleasing voor de medewerkers geïntroduceerd. Zorgvuldig omspringen met de beschikbare energiebronnen zit in het DNA van ons bedrijf. Onze oplossingen verminderen het energieverbruik in gebouwen, terwijl we zelf een voortrekkersrol willen opnemen en bijdragen aan een klimaatneutrale maatschappij.”

Op het terrein van het bedrijf werd zopas door de firma Aspiravi ook een nieuwe windturbine geplaatst. Die heeft een capaciteit van 3,6 Megawatt, waarmee ze behoort tot de meest performante types van het moment. De windturbine bespaart jaarlijks zo’n 3.600 ton CO2-uitstoot. Dankzij de windturbine draait het bedrijf volledig op groene elektriciteit.

“Harol is een prachtig voorbeeld van een modern maakbedrijf dat bewijst dat je ook productie op grote schaal duurzaam kunt organiseren”, vindt Peter Van Biesbroeck, algemeen directeur van Voka Vlaams-Brabant. “Uithangbord daarbij is de nieuwe windturbine. Dit jaar bracht het bedrijf een e-book uit over natuurlijke verkoeling en wat we zowel op macro- als op individueel niveau aan de klimaatopwarming kunnen doen.”

Gedeputeerde voor leefmilieu Bart Nevens (N-VA) vindt de prijs erg belangrijk: “Die past in ons doel om tegen 2040 klimaatneutraal te worden.”

CEO Annick Draelants van Harol is erg blij met de titel van Klimaatambassadeur: “Dit is een mooie erkenning van onze inspanningen op het vlak van duurzaamheid. Het is een opsteker voor al onze medewerkers. De verkiezing leefde intern heel erg. De andere genomineerden zijn ook heel mooie projecten. Als bedrijven vervullen wij een voorbeeldfunctie.”