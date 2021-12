Mysterieuze container met kerststrik in Overpelt: “Hopelijk gaan mensen niet ontgoocheld zijn”

In het Overpeltse centrum wekt een reusachtig kerstcadeau onder de kerktoren al enkele dagen de nieuwsgierigheid van voorbijgangers. Het gaat om een grote container met een feestelijke strik en het opschrift ‘Voor mijn liefste spruit, we hebben jullie gemist’.

Het feestelijke gevaarte in de Pastorietuin is alvast een aandachtstrekker die tot de verbeelding lijkt te spreken. “Zal het zijn inhoud misschien met kerstmis prijsgeven”, wil een toevallige passant weten die zelfs zijn oor ten luister legde, misschien in de veronderstelling dat binnen zich weleens een volledig feestcomité zou kunnen schuilhouden. “Ik vrees dat die inhoud vooral uit lucht zal bestaan”, doorprikt schepen voor Openbare Werken Dirk Vanseggelen (CD&V) het mysterie. “We zochten naar een originele eindejaarsversiering voor het straatbeeld. Hopelijk gaan de mensen nu niet ontgoocheld zijn.” (lacht) (gvb)