Donderdag laatste gemeenteraad van Nieuwerkerken in 2021

Op donderdag 16 december staat de laatste gemeenteraad van Nieuwerkerken in 2021 op het programma. Omwille van corona gaat deze gemeenteraad opnieuw digitaal door, maar er is wel livestreaming op YouTube.

eerst is er de OCMW-raad, en daar staan er zeven punten op de agenda. Drie daarvan houden verband met de nieuwe samenstelling van het bijzonder comité voor de sociale dienst. Dit bijzonder comité valt onder het OCMW en is onder meer bevoegd voor de individuele dossiers inzake maatschappelijke dienstverlening. CD&V-schepen en voorzitter van het comité Arnoud Nijssen blijft op post, maar halfweg de legislatuur vervangt de partij wel haar drie leden. Jos Wintmolders staat zijn stoeltje af aan Ann Reijnders, het zitje van Anouk Poelmans gaat naar Karen Delsaer en Marleen Pijpops maakt plaats voor Jente Strauven. De leden van de oppositie in dit comité, Ludo Boogaerts (GBL), Rohny Mas (onafhankelijk) en Ranjit Singh (Vooruit), blijven op post. Aansluitend is er de gemeenteraad. Daar staan elf punten op de agenda. Onder meer de toekenning van impulssubsidies aan sportverenigingen in het coronajaar 2021 ligt dan voor. Ook het nieuwe telewerk-reglement voor gemeente-ambtenaren komt aan bod, net zoals de aanpassing van het belastingreglement voor afvalstoffen van Liburg.net. len