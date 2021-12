Armand Marchant tevreden na zevende plaats in slalom Val d’Isère: “Gevoel op training wordt bevestigd”

“Ik ben echt tevreden. Mijn goede gevoel op training werd bevestigd in de wedstrijd”, verklaarde Armand Marchant maandag aan Belga, daags na zijn knappe zevende plaats in de wereldbekermanche slalom in het Franse Val d’Isère.

De Luikenaar, die dinsdag zijn 24ste verjaardag viert, behaalde zijn op één na beste resultaat ooit in de wereldbeker. Op 5 januari 2020 werd hij vijfde in Zagreb. “Ik wou echt bevestigen”, aldus Marchant, die derde werd in de tweede run. Hij strandde uiteindelijk op zeventien honderdsten van het podium. “Ik voelde me heel goed, maar een race is toch nog altijd iets anders. Ik heb goed geskied, de inzet was er. Dit is bemoedigend voor de toekomst.”

Marchant, die zich in januari 2017 zwaar blesseerde aan de knie bij een horrorcrash, heeft vooral mentaal een kaap gerond. “Ik heb een zekere stabiliteit gevonden. Ik ontwikkel me stap voor stap nadat ik veel hoogtes en laagtes heb gekend toen ik jong was.” Marchant, die eind 2019 zijn rentree in competitie vierde, verzekert dat zijn knieproblemen achter de rug zijn en dat “de puzzelstukjes in elkaar beginnen te vallen”. “Het vertrouwen is er na mijn goede seizoenseinde en mijn 10de plaats op het WK. Ik ski op een meer volwassen manier.”

De slalomspecialist vindt dat hij op bepaalde passages nog “slimmer” moet zijn en “altijd geconcentreerd moet blijven”. Hij wil verder nog ervaring opdoen. “Mijn skiniveau is goed, ik heb geen fysieke problemen en mentaal zit het snor.”

Marchant hoopt nu de goede resultaten aaneen te rijgen om op te klimmen in de hiërarchie en zo een beter startnummer te verkrijgen. “Op het podium staan is toch het doel. Bij het skiën moet je weten hoe je op het juiste moment je kans grijpt”, aldus Marchant.

In februari wil Marchant in Peking zijn olympisch debuut maken. De slalomspecialist was er in 2018 op de Spelen in Pyeongchang niet bij vanwege zijn blessureleed. “Ik focus op de wereldbeker, want die is bepalend voor mijn Spelen. Er is nog veel werk”, besloot Marchant.

