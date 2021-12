KAS Eupen ziet vier spelers met blessures uitvallen na zege tegen Beerschot

AS Eupen versloeg zaterdagavond Beerschot met 1-0 op de 18de speeldag van de Jupiler Pro League, maar de Panda’s maakten maandag bekend dat tijdens deze nipte overwinning vier spelers een blessure opliepen. De zwaarst geblesseerde speler lijkt Isaac Nuhu te zijn, die een gedeeltelijke scheur van de voorste kruisband in zijn knie heeft opgelopen. De 20-jarige Ghanese aanvallende middenvelder zal een operatie moeten ondergaan.

Naast Nuhu moesten ook Edo Kayembe en Carlos Embalo het veld aan de Kehrweg verlaten. De eerste heeft een verrekte enkelband en de tweede een gescheurde dijspier. Na de wedstrijd had Jens Cools ook last van pijn aan zijn rechtervoet.

“Afhankelijk van de blessures zal een periode van verscheidene weken of zelfs maanden van onbeschikbaarheid noodzakelijk zijn”, schreef KAS in een verklaring. Het is hoe dan ook een zware tegenslag voor de Duitse coach Stefan Krämer, die in een klap drie vaste krachten (Kayembe, Nuhu en Cools) verliest.

Eupen, achtste in 1A met 25 punten, reist donderdag af naar Antwerp.

