Witte rook na 271 dagen: akkoord over nieuwe Nederlandse regering na langste formatie ooit

In Nederland zijn de leiders van vier partijen het maandagavond eens geworden over de vorming van een nieuwe regering. Dat melden de informateurs, na opnieuw urenlang overleg. Het is ruim 38 weken geleden dat de verkiezingen bij onze noorderburen plaatsvonden, deze regeringsvorming is dus goed voor een nationaal record.

De fracties van de vier beoogde coalitiepartijen – de rechts-liberale VVD, het links-liberale D66, het christendemocratische CDA, en de sociaalchristelijke ChristenUnie – zullen zich dinsdag uitspreken over het akkoord. Daarna zullen de partijleiders vermoedelijk weer bijeenkomen, om het akkoord indien nodig nog her en der nog aan te passen. Het is de bedoeling dat de vier partijleiders het coalitieakkoord woensdagmiddag presenteren. Dan gaat het akkoord ook naar de rest van de Tweede Kamer. Volgens de openbare omroep NOS komt er later op de avond nog een toelichting.

Deze week debatteert de Kamer vermoedelijk nog met informateurs Johan Remkes (VVD) en Wouter Koolmees (D66) over hun eindverslag. Daarna wordt een formateur aangewezen – zonder twijfel wordt dat VVD-leider Mark Rutte – die daarna kan beginnen met het samenstellen van zijn vierde regering. Hij zal de komende paar weken de bewindslieden ontvangen. In de tweede week van volgend jaar kan het kabinet-Rutte IV dan op het bordes staan.

De beoogde coalitiepartners zijn dan aan een doorstart van de huidige coalitie bezig. Die trad elf maanden geleden af vanwege de zogezegde toeslagenaffaire. De vorming van die regering had 225 dagen gekost, een record. De vier partijen beschikken over 77 van de 150 zetels in de Tweede Kamer.