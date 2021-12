Whispering Sons dinsdagavond in de Toots Sessies

Onlangs mochten ze met twee MIA-nominaties - voor Beste Groep en in de categorie Alternatief - pronken. En ze gooiden in Groot-Brittannië hoge ogen tijdens een tournee die wel nog kan doorgaan. Om maar te zeggen: het gaat Whispering Sons nog steeds voor de wind. Op een optreden in België is het nog even wachten, zo werd hun concert in de Brusselse AB door de coronasituatie verplaatst van eind december naar 3 maart 2022. Niet getreurd, dinsdagavond kan je de jonge Limburgse zwartjassen nog in actie zien op Canvas. In De Toots Sessies brengen ze een kwartier lang nieuw materiaal uit bejubelde tweede album Several Others, dat in juni verscheen. (jbou)

De Toots Sessies met Whispering Sons, Canvas, dinsdag, 19.40 uur