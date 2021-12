Maaseik

In Maaseik kijken ze er niet echt van op dat voormalig stadsgenoot Max Verstappen de nieuwe wereldkampioen Formule 1 is. Daar wisten ze jaren geleden al dat de toekomst van de kleine Max bij snelle motoren lag. Want als kind bracht hij al de bekers die hij in het weekend won, op maandag mee naar de klas bij meester Xavier.