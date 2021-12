UHasselt viert vijftigste verjaardag op een bijzondere manier

Hasselt

In 2023 viert de Universiteit Hasselt haar 50ste verjaardag. Het gouden jubilieum wordt uitgebreid gevierd met tal van activiteiten voor personeel, studenten en alumni. De 50ste verjaardag van de universiteit moet een feest zijn voor iedereen en daarom komt er een theatervoorstelling in samenwerking met theatergezelschap Het nieuwstedelijk. De Hasseltse universiteit wil niet enkel achteruit kijken, maar ook vooruit. UHasselt blijft ambitieus en wil volgend academiejaar starten met vijf nieuwe opleidingen. Dat vertelde rector Bernard Vanheusden deze middag bij ons in de studio.