Waalse buren bouwen ongestoord verder aan giga windmolens op grens met Riemst

Riemst

De rechtbank in Luik laat de werken aan de windturbines in Bitsingen op de grens met Riemst niet stilleggen. Het is het zoveelste juridische gevecht dat Riemst niet wint. Er is nog een klacht bij de Raad van State hangende, maar die is niet opschortend. De bouw van negen gigantische windturbines pal tegen de dorpen Zichen en Val-Meer gaat gewoon door. Wallonië de lusten en Riemst de lasten, zo vat de burgemeester het sam