Restaurant Klost’r in Riemst is ‘Ontdekking van het Jaar’

Restaurant Klost’r in Vlijtigen is de ‘Ontdekking van het Jaar Vlaanderen’ volgens gastronomiegids Gault&Millau. De 28-jarige Pieter Kellens staat daar achter het fornuis. Het restaurant opende in oktober vorig jaar de deuren, maar toen werden ze al snel geplaagd door een lockdown. De chef is enorm blij en deze prijs komt onverwacht, laat hij ons weten. De titel van ‘Bierkaart van het jaar’ gaat naar het Hasseltse restaurant Taratata. ‘Dessert van het jaar’ gaat naar Restaurant Raf Berendsen in Lanaken, gelegen op het domein van La Butte aux Bois