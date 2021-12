Koersel

Deze middag is het lichaam van een man gevonden in de Grootveldweg in Koersel. Het lichaam werd onderaan de trap aangetroffen. De politie kwam ter plaatse en de brandweer heeft een scherm rond de woning geplaatst. Omdat het niet duidelijk is hoe het slachtoffer om het leven kwam, wordt het draaiboek voor een ongewoon sterfgeval opgestart.